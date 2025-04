Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Unbekannte stehlen Tresor aus der Cafeteria eines Krankenhauses

Dinslaken (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 5.50 Uhr, brachen Unbekannte durch das Aufhebeln eines Fensters in ein angrenzendes Büro der Cafeteria eines Krankenhauses an der Dr.-Otto-Seidel-Straße ein.

Die Täter stahlen hieraus einen Tresor, in dem sich eine Ledertasche mit den Tageseinnahmen befand.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

DF (Ref.-Nr. 250419-0704)

