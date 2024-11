Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: EC-Karte gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Ein 73-Jähriger hob am 31.10.2024, gegen 10 Uhr, Geld von einem Bankautomaten am Hans-Warsch-Platz ab. Anschließend vergaß seine EC-Karte wieder einzupacken und verließ die Bank. Erst später bemerkte der Senior das Fehlen seiner EC-Karte. Eine bislang unbekannte Person entwendete zwischenzeitlich die zurückgelassene EC-Karte und nutzte die Karte. Hierbei entstand ein Schaden von 40 Euro. Der 73-Jährge ließ die Bankkarte anschließend sperren. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 24650 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

