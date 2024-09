Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Körperverletzung Platzverweis erteilt

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 30.08.2024; 22:21 Uhr

Am Freitagabend, den 30.08.2024, kam es auf dem Marktplatz, i.H. Eulenspiegel-Brunnen, zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 23jährigen Northeimer und einem jungen Mann aus Einbeck. Im weiteren Verlauf sprühte dann der Northeimer dem ebenfalls 23jährigen Pfefferspray ins Gesicht. Hierbei erlitt das Opfer eine Reizung der Augen, die durch hinzugerufene Rettungssanitäter behandelt werden musste. Gegen den Northeimer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und ihm im Anschluss ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt, welchem er zunächst nicht nachkam, sondern kurz darauf mit weiteren Personen im Stadtgebiet in Streit geriet. Diesbezüglich wurde gegen ihn noch zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Anschließend entfernte er sich, nach Androhung einer Ingewahrsamnahme durch die Polizei, und verließ die Stadt per Bus in Rtg. Northeim.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell