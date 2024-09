POL-NOM: Nach Familienstreit berauscht am Steuer einen Unfall verursacht

Uslar (ots) - Uslar (ke) Wiesenstraße, 29.08.2024, 11:30 Uhr Eine 32-jährige PKW-Fahrerin aus Uslar fuhr vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße in den fließenden Verkehr ein. Hierbei kollidierte sie mit einem Sattelauflieger. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7.000 EUR Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 Fax: 05571/92600 150 E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de ...

