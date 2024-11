Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto gestreift und weggefahren

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr am gestrigen Montag (04.11.2024), wurde auf dem Parkplatz der Eberthalle ein 5er BMW geparkt. Als der 44-Jährige an sein Auto zurückkehrte, bemerkte er einen Streifschaden. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621/963-24250 oder per Email piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

