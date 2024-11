POL-PPRP: Kontrollen im Stadtgebiet

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 03.11.2024, 20 Uhr, bis zum 04.11.2024, 11 Uhr, stahlen Unbekannte einen blau/silber-farbenen Roller in der Dagobertstraße. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de . Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um ihr Zweirad vor Diebstahl zu ...

