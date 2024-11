Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkohol am Steuer

Ludwigshafen (ots)

Am Montag, 04.11.2024, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 31-jähriger Mann die A650, von Ludwigshafen aus kommend, in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Nach Abfahrt in Richtung Ruchheim wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Polizeikräfte nahmen Alkoholgeruch wahr. Der Atemalkoholtest erbrachte ein Ergebnis von 1,8 Promille. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Den Beamten fiel zudem auf, dass der vorgezeigte Führerschein gefälscht sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit des Fahrers überprüfen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell