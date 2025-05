Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: BMW in Oberzwehren in Flammen: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

In Oberzwehren ist es in der Nacht auf den heutigen Dienstag in der Straße "Waranwiesen" zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Gegen 01:55 Uhr war dort ein vor der Garage eines Wohnhauses abgestellter BMW X5 in Flammen aufgegangen. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und umgehend die Feuerwehr alarmiert. Durch die schnellen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen des Feuers auf die Garage und das Haus verhindert werden. Dennoch war ein erheblicher Schaden an dem Fahrzeug entstanden, den die in der Nacht eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West auf ca. 20.000 Euro bezifferten. Außerdem wurde ein weiterer, in der Nähe geparkter Pkw durch die entstandene Hitze in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei führen die Ermittlungen zur Brandursache. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gehen sie davon aus, dass der BMW durch unbekannte Täter in Brand gesetzt worden war. Die Ermittler suchen daher bei der Aufklärung des Falls nach Zeugen, die in der Nacht zum Dienstag in Oberzwehren verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegen.

