Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht mit 2,3 Promille: 28-Jähriger schlafend in seinem Auto festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer zeigte sich bei einem Verkehrsunfall am heutigen Dienstagmorgen im Kasseler Stadtteil Bettenhausen. Ein 28-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Kassel war offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung gegen 11:15 Uhr von der Lilienthalstraße nach rechts abgekommen und in eine Reihe von drei geparkten Fahrzeugen gekracht. Anschließend stieg der Autofahrer aus, sammelte die Teile seines eigenen Fahrzeugs ein und flüchtete mit seinem Pkw von der Unfallstelle, ohne sich um die Schäden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern. Hierbei wurde er von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet, die sich das Kennzeichen notierte und die Polizei rief. Die Fahndung der Beamten des Polizeireviers Ost führte schließlich unweit der Unfallstelle zum Erfolg, denn dort entdeckten die Polizisten das geparkte Auto mit einem frischen Unfallschaden. Nach dem Fahrer musste die Streife nicht lange suchen, denn dieser schlief in seinem Pkw. Ein Atemalkoholtest bei dem durch die Polizisten geweckten 28-Jährigen ergab 2,3 Promille, weshalb dem Festgenommenen auf dem Revier eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Der 28-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell