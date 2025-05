Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Bad Emstaler Supermarkt am Sonntagabend: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Bad Emstal-Sand (Landkreis Kassel)

Unbekannte Einbrecher sind am gestrigen Sonntagabend gewaltsam in einen Supermarkt in Bad Emstal-Sand eingedrungen und haben eine noch nicht bezifferte Anzahl Zigaretten entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat.

Die Täter fuhren nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 22:10 Uhr mit einem Audi Kombi aus Richtung Schauenburg kommend auf den Parkplatz des Geschäfts in der Kasseler Straße. Anschließend brachen drei Männer die Haupteingangstür auf und betraten den Markt. Nur wenige Minuten später verließen die Einbrecher das Gebäude wieder mit zahlreichen Packungen Zigaretten, die sie im Kassenbereich entwendet hatten und flüchteten mit dem Audi in Richtung Schauenburg. Die umgehend eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Bei der Tat konnten die drei männlichen Täter von Überwachungskameras aufgezeichnet werden: Der erste der drei war demnach mit einem weißen Kapuzenpullover, einer dunklen Hose sowie dunklen Schuhen bekleidet und trug eine schwarze Maske oder ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht. Der zweite Täter trug eine dunkle Jacke und darunter einen weißen Kapuzenpullover, eine helle Hose und dunkle Schuhe. Auch er trug ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht und führte eine große, schwarze Tasche mit sich. Der Dritte war mit einer hellen Jacke, einer hellen Hose, schwarzen Schuhen und einem Base-Cap bekleidet.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Polizeistation Wolfhagen geführt. Zeugen und Hinweisgeber, die im Bereich des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9102920 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell