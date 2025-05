Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorroller, Werkzeuge sowie Schuhe geklaut und die Zeche geprellt: Ermittlungen gegen zwei Männer aus Kassel

Kassel (ots)

Kassel-Waldau

Auf zwei Männer aus Kassel kommen jetzt gleich mehrere Strafverfahren zu, nachdem sie am späten Sonntagnachmittag in Waldau wegen des Diebstahls eines Paars Schuhe von der Polizei kontrolliert wurden. Die beiden 35 und 47 Jahre alten Männer waren von Anwohnern dabei beobachtet worden, wie sie in der Breslauer Straße immer wieder verschiedene Mehrfamilienhäuser betraten. Von einem Hausbewohner entwendeten sie dabei ein Paar Schuhe. Eine herbeigeeilte Streife des Polizeireviers Ost konnte das Duo schließlich in der Görlitzer Straße antreffen und kontrollieren. Dabei fanden die Beamten neben den gestohlenen Schuhen auch mehrere teils hochwertige Werkzeuge. Da der Verdacht bestand, dass es sich hierbei um Diebesgut handelte, wurden die Werkzeuge sichergestellt. Nachdem die Polizeistreife die Personalien der Männer für eine Strafanzeige wegen des Diebstahls der Schuhe aufgenommen hatte, wurden diese vor Ort entlassen.

Der Verdacht der Beamten bestätigte sich nur wenig später, als eine andere Polizeistreife zu einem aufgebrochenen Handwerkerfahrzeug im Vautswiesenweg gerufen wurde. Bei den dort gestohlenen Werkzeugen handelte es sich um genau diejenigen, die nur kurz zuvor bei den beiden Schuhdieben sichergestellt wurden. Am Tatort erhärtete sich jedoch auch noch ein weiterer Verdacht gegen die Langfinger: Das Handwerkerfahrzeug war offenbar mit einem Schraubendreher aufgebrochen worden, der aus dem Ladefach eines Motorrollers stammt. Dieser war ebenfalls kurz zuvor in der Breslauer Straße entwendet worden und konnte von den Beamten in der Nähe aufgefunden werden. Somit stehen die beiden Männer nicht nur im Verdacht, die Schuhe und das Werkzeug gestohlen zu haben, sondern davor auch noch einen Motorroller.

Als sei das alles noch nicht genug, meldete sich etwa zur selben Zeit auch noch der Inhaber eines Imbisses bei der Polizei, um einen Fall von Zechprellerei zu melden. Die Beschreibung der Täter traf genau auf den 35-Jährigen und seinen 47-jährigen Begleiter zu, die vor dem Diebstahl der Schuhe offensichtlich auch noch in dem Imbiss gegessen hatten und dann ohne zu zahlen abgehauen waren. Die Ermittlungen, die bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt werden, dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell