Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand an der Sporthalle Oberzwehren: Vermutlich durch technischen Defekt verursacht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren

Am Freitagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Mattenbergstraße in Kassel-Oberzwehren gerufen. Anwohner hatten gegen 14:30 Uhr den Notruf gewählt, weil vom Dach der Sporthalle Oberzwehren Rauch aufstieg. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befand sich bereits ein Großteil der auf dem Hallendach installierten Photovoltaikelemente in Vollbrand. Durch die Hitze wurden mehrere Oberlichter im Dach beschädigt, wodurch Brandgut ins Innere der Halle fiel und dort ebenfalls Schaden anrichtete. Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren nach etwa zweieinhalb Stunden abgeschlossen. Ersten, vorsichtigen Schätzungen des am Brandort eingesetzten Kriminaldauerdienstes zufolge beträgt der entstandene Schaden an dem Gebäude rund 150.000 Euro. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ist vermutlich ein technischer Defekt im Bereich der Photovoltaikanlage ursächlich für den Brand, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen des zuständigen Kommissariats 11 der Kriminalpolizei Kassel dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell