Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autofahrer öffnet Fahrertür und versucht Unfall: Zwei Radfahrerinnen verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Am gestrigen Sonntagnachmittag kam es in der Kasseler Innenstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrradfahrerinnen verletzt wurden, eine von ihnen schwer. Ursache des Unfalls war nach den ersten Ermittlungen der am Unfallort eingesetzten Streife des Polizeireviers Mitte das unachtsame Öffnen einer Fahrertür durch einen Autofahrer. Der 52-jährige Mann aus Kassel hatte mit seinem BMW gegen 17:20 Uhr an der Friedrich-Ebert-Straße, zwischen Friedrich-Engels-Straße und Karthäuserstraße, am rechten Fahrbahnrand geparkt und die Tür geöffnet. Die auf dem Fahrradweg der Friedrich-Ebert-Straße von hinten kommenden Radfahrerinnen, zwei 47 und 49 Jahre alte Frauen aus Kassel, stießen mit der sich öffnenden Tür zusammen und kamen zu Fall. Dabei zog sich die ältere Fahrradfahrerin schwere Kopfverletzungen zu, weshalb Rettungskräfte sie in ein Krankenhaus brachten. Lebensgefahr soll für sie nicht bestehen. Die 47-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die weiteren Ermittlungen wegen des Unfalls und wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Autofahrer werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell