POL-KS: Dank aufmerksamem Zeugen: Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer fest

Kassel (ots) - Helsa (Landkreis Kassel) Das Polizeirevier Ost bietet am Freitag, den 16. Mai 2025, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr kostenlose Fahrradcodierungen in Helsa an. Die Codieraktion findet im Außenbereich des Restaurants "König von Preußen" in der Leipziger Straße 53 statt. Bei der Fahrradcodierung wird eine individuelle Nummer in den Rahmen des Rades ...

mehr