Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei Männer in Haft: Polizei nimmt zwei Drogendealer und einen mit Haftbefehl gesuchten Mann fest

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel-Mitte

Am Dienstag und Mittwoch klickten in Kassel für insgesamt drei Männer die Handschellen. Zwei der Männer, denen der illegale Handel mit Kokain beziehungsweise Cannabis vorgeworfen wird, befinden sich nun in Untersuchungshaft, der Dritte wurde wegen eines offenen Haftbefehls festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Kassel eingeliefert.

Zunächst hatte eine Streife des Polizeireviers Mitte am Dienstagabend in der Unteren Königstraße ein Drogengeschäft beobachtet. Der Verkäufer, ein 17 Jahre alter, tunesischer Staatsangehöriger, war den Beamten bereits wegen vorausgegangener Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurden bei ihm mehrere verkaufsfertige Plomben Marihuana und Bargeld, das mutmaßlich aus Drogenverkäufen stammt, aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis eingeleitet, da er im Verdacht steht, sich durch den wiederholten Handel eine fortlaufende Einnahmequelle zu verschaffen. Da er darüber hinaus über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde der 17-Jährige auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel einem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.

Auch am Mittwochvormittag bewies eine Streife des Reviers Mitte den richtigen Riecher bei der Kontrolle eines 36-jährigen Eritreers im Bereich des Lutherplatzes. Der Mann hatte sich zuvor auf einem Verbindungsweg zwischen der Mauerstraße und der Spohrstraße verdächtig verhalten. Zwei Plomben mit Kokain und mutmaßliches Drogengeld konnten bei der anschließenden Durchsuchung aufgefunden werden und bestätigten den Verdacht der Polizisten. Der 36-Jährige, der bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten ist, muss sich jetzt wegen des gewerbsmäßigen Handels mit Kokain verantworten. Er hat keinen festen Wohnsitz und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel dem Haftrichter vorgeführt. Auch er der 36-Jährige befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.

Nur wenig später erfolgte eine weitere Festnahme am Lutherplatz, als Ermittler der OE City mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei einen 55 Jahre alten Mann aus Kassel einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Computerbetrugs besteht und der 55-Jährige eine Restfreiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten zu verbüßen hat. Der Mann wurde daraufhin festgenommen und in die JVA Kassel eingeliefert.

