Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Matthias Mänz ist neuer Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium Nordhessen

Kassel (ots)

Nordhessen:

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Nordhessen hat einen neuen Leiter: Der Erste Polizeihauptkommissar Matthias Mänz hat das Amt als Chef der "Kommunikationsabteilung" am 1. Mai 2025 offiziell übernommen und tritt damit die Nachfolge von Polizeioberrat Dirk Bartoldus an, der nun die kommissarische Leitung der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg innehat.

Polizeipräsident Marco Bärtl begrüßte Mänz in seinem neuen Amt und hob die Qualifikationen des 41-Jährigen hervor: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Matthias Mänz einen von mir hoch geschätzten, überaus erfahrenen und sehr empathischen Beamten für die Leitung des Hauptsachgebiets gewinnen konnten, der nicht nur die Kommunikation der Polizei mit den Medien und der Bevölkerung aus dem Effeff beherrscht. Er ist seit vielen Jahren in der Pressestelle tätig und hat in zahlreichen Einsatzlagen sein Können gezeigt. Ich bin überzeugt, dass er die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit seiner modernen und breiten Fachkompetenz professionell und erfolgreich leiten wird", so Polizeipräsident Bärtl. Matthias Mänz, dessen Gesicht und Stimme vielen aus dem Fernsehen und dem Radio bekannt sein dürften, übernimmt mit der Leitung nun die Verantwortung für die Sachgebiete Pressestelle, Soziale Medien, Webredaktion und Einstellungsberatung. Auf diese neue Aufgabe freut er sich sehr.

Bereits seit über 25 Jahren bei der Polizei

Matthias Mänz begann im Jahr 1999 bei der Polizei Hessen, wo er zunächst sein Fachabitur und im Anschluss das dreijährige Studium im gehobenen Polizeidienst in Kassel-Niederzwehren absolvierte. Im Anschluss folgte die Verwendung als Einsatzbeamter in der Kasseler Bereitschaftspolizei, bevor sein Weg ihn im Jahr 2005 in den Streifendienst nach Frankfurt führte. Nach mehreren Jahren in Südhessen gelang ihm die dienstliche Rückkehr in die nordhessische Heimat, wo er zunächst als Streifenbeamter in Kassel tätig war. 2015 wechselte er schließlich in die Pressestelle des Polizeipräsidiums, deren Leitung er anschließend ab 2019 innehatte. Der 41-Jährige, der in seiner Freizeit gerne Eishockey spielt und sportlich unterwegs ist, ist verheiratet und wohnt mit seiner Familie im Landkreis Kassel.

