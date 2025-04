Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Randalierer wehrt sich in Kaufungen gegen Festnahme und verletzt Polizeibeamte

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel)

Bei der Festnahme eines 31 Jahre alten Mannes wurden am Montagmittag in Kaufungen zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Der Mann aus dem Landkreis Kassel, der zuvor an einer Haltestelle und in einer Straßenbahn randaliert und andere beleidigt hatte, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt.

Gegen 12:30 Uhr hatten mehrere Zeugen unabhängig voneinander den Notruf der Polizei gewählt, weil ein schreiender Mann an der Straßenbahnhaltestelle Oberkaufungen Passanten, darunter auch Kinder, angepöbelt und beleidigt haben soll, bevor er schließlich in die Straßenbahn stieg. Am Bahnhof Niederkaufungen wurde der deutlich unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehende 31-Jährige dann von einer herbeigeeilten Polizeistreife erwartet. Da sich der aggressive Mann weigerte, die Straßenbahn zu verlassen, wurde er vorläufig festgenommen und in der Folge zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam nach Kassel gebracht. Bei seiner Festnahme beleidigte der 31-Jährige die Polizeistreife nicht nur fortwährend und spuckte in ihre Richtung, sondern trat und schlug auch nach ihnen und verletzte die Beamten dabei leicht. Beide konnten nach einer ambulanten Versorgung ihrer Verletzungen in einem Krankenhaus ihren Dienst weiter fortsetzen. Die Ermittlungen zu dem Festgenommenen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell