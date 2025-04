Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bewohnerin ertappt nächtliche Einbrecher in Helsa-Eschenstruth: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Helsa (Landkreis Kassel):

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Männerwasser" in Helsa hat in der Nacht zum heutigen Dienstag zwei Wohnungseinbrecher ertappt. Die ungebetenen Gäste hatten nach der Begegnung mit der Frau eilig die Flucht mit einem Pkw angetreten. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die unbekannten Täter geben können.

Der Notruf wegen des Einbruchs war um 4:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Sofort hatten Streifen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern, die als zwei dunkel gekleidete Personen mit breiter Statur beschrieben wurden und mit einem silbernen Pkw vom Tatort flüchteten, aufgenommen, ohne dass man die Einbrecher noch festnehmen konnte. Wie die Anzeigenaufnahme am Tatort durch eine Streife des Polizeireviers Ost ergab, hatten die Unbekannten versucht in Abwesenheit der Bewohner mit einem Werkzeug die Balkontür der Souterrainwohnung aufzubrechen. Durch verdächtige Geräusche war die Nachbarin aus dem Obergeschoss auf den Einbruch aufmerksam geworden und hatte laut gerufen. Daraufhin eilten die ertappten Täter, die keine Beute machten, zu ihrem Fahrzeug und fuhren unerkannt davon.

Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Helsa-Eschenstruth verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Hinweise auf die Einbrecher geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell