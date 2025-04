Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel: Vermisster 49-jähriger Sascha H. ist wieder da

Kassel (ots)

Siehe ursprüngliche Meldung vom 28.04.2025, 11:24 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6021301

Der seit Ende letzter Woche vermisste 49-jährige Sascha H. ist wieder da. Er konnte nach den fortgesetzten Ermittlungen gegen 17:15 Uhr in der Gemarkung von Fuldatal durch Polizeibeamte des PP Nordhessen aufgefunden werden. Nach bisherigen Informationen ist der 49-Jährige in einem behandlungsbedürftigen Zustand, weshalb er in ein Krankenhaus gebracht werden soll. Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem Vermissten unterstützt haben. Medienvertreter werden gebeten, das Foto des Mannes aus den Berichterstattungen zu entfernen.

