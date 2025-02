LPI-GTH: Löschung Öffentlichkeitsfahndung - mutmaßliche Täter ermittelt

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Personen drangen widerrechtlich in einen Lagercontainer eines Firmengeländes in der Ichtershäuser Straße ein. Anschließend entwendeten der oder die Täter unter anderem Verteilerkästen. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 2.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 30. Jauar, 16.00 Uhr und gestern, 09.10 Uhr. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die ...

