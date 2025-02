LPI-GTH: Diebstahl von Firmengelände

Gotha (ots) - Im Rahmen der Ermittlungen infolge einer Sachbeschädigung an einem Parteibüro in der Lucas-Cranach-Straße kann der Tatzeitraum näher eingegrenzt werden. Der oder die Täter haben sich demnach offenbar am 19.02.2024 zwischen 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr an den Scheiben zu schaffen gemacht. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0045244/2025) entgegen. ...

mehr