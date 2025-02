Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Voll gesperrt

Ohrdruf (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 38-jährige Fahrerin eines Skoda sowie ein 47-jähriger Fahrer eines Renault befuhren gestern, gegen 17.50 Uhr in genannter Reihenfolge die B247 von Schwabhausen in Richtung Ohrdruf. Offenbar aufgrund eines Rettungswageneinsatzes bremste die 38-Jährige ihr Fahrzeug ab, was der 47-Jährige augenscheinlich zu spät bemerkte. Er fuhr auf den Skoda auf. Bei dem Zusammenstoß wurden der 47 Jahre alte Mann, die 38-Jährige sowie ihre drei Mitfahrer, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Sie wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. (jd)

