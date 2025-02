Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Möhrenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am 22. Februar führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der Ortsdurchfahrt der L1047 in Möhrenbach durch. Die hier zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 30 km/h. 636 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 93 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 75 km/h. Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Studien belegen, dass sich der Bremsweg bei doppelter Geschwindigkeit vervierfacht. Dies kann in Gefahrensituationen verheerende Folgen, insbesondere bei sensiblen Gruppen an Verkehrsteilnehmern, zum Beispiel Kindern, nach sich ziehen. (jd)

