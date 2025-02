Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher treiben ihr Unwesen im Kreisgebiet

Meerbusch, Korschenbroich, Grevenbroich (ots)

Am Montag (10.02.) kam es in der Zeit von 09:30 bis kurz vor 20:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Reihenhaus an der Straße "Mühlenfeld" in Osterath. Unbekannte hatten die Terrassentür aufgehebelt und das Innere des Hauses nach Wertsachen durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut und Hinweise auf die Täter liegen bislang noch nicht vor.

Ein Einfamilienhaus an der Uhlandstraße in Kleinenbroich wurde am Montag (10.02.), gegen 20:00 Uhr, ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Nach ersten Erkenntnissen hatten Unbekannte die Kellertür aufgebrochen und waren von der heimkehrenden Bewohnerin überrascht worden. Die Täter flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht auf ihre Spur.

Die Tür eines Wintergartens hebelten Einbrecher in der Zeit von Samstag (08.02.), 18:00 Uhr, bis Montag (10.02.), 17:00 Uhr, im Grevenbroicher Ortsteil Kapellen auf. Obwohl in dem Einfamilienhaus an der Straße "Am Gather Hof" in verschiedenen Räumen Durchsuchungsspuren erkennbar waren, wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts gestohlen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Vielfach lassen sich Einbrüche durch technische Sicherungsmaßnahmen wirkungsvoll verhindern. Bei den Beratungen werden auch Tipps zum sicherheitsbewussten Verhalten gegeben. So ist es bereits mit einfachen Mitteln möglich, sein Haus oder seine Wohnung auch bei Abwesenheit bewohnt aussehen zu lassen und damit das Einbruchsrisiko deutlich zu senken. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

