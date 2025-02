Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Dormagen (ots)

Am Montag (10.02.), gegen 23:20 Uhr, beabsichtigte ein 37-jähriger Mann aus Dormagen mit einem Auto, welches an der Dr.-Geldmacher-Straße geparkt war, zu fahren. Die Polizei konnte den Mann, welcher bereits losgefahren war, antreffen und kontrollieren. Sie hatten zuvor Kenntnis erhalten, dass der Dormagener möglicherweise Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Während der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten einen Alkoholgeruch vernehmen. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief positiv. Zur Feststellung, ob der 37-Jährige ebenfalls Betäubungsmittel konsumiert habe, wurde ihm auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Eine weitere Blutprobe wurde ihm aufgrund des zuvor positiv verlaufenden Alkoholtests entnommen. Der Mann war ebenso nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss darauf hin, dass das Fahren unter Alkohol ein erhebliches Risiko für die eigene Sicherheit und das Leben unbeteiligter Verkehrsteilnehmer darstellt. Die Polizei führt regelmäßig und gezielt Kontrollen durch und geht konsequent gegen Alkohol und Betäubungsmittel am Steuer - und auch am Lenker von Fahrrad oder Scooter - vor.

