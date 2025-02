Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schieben Sie den Einbrechern den Riegel vor!

Neuss / Korschenbroich / Rommerskirchen / Grevenbroich (ots)

Von Donnerstag (06.02.), circa 16:00 Uhr, auf Freitag (07.02.) entwendeten Unbekannte aus einem Einfamilienhaus an der Schmolzstraße diverse Werkzeuge, ein Heizgerät sowie Kupferrohre. Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Tatverdächtigen über die Haueingangstür Zutritt.

Am Samstag (08.02.), gegen 10:00 Uhr, beabsichtigte ein Unbekannter in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "Am Bahnhof" in Korschenbroich einzubrechen. Ein Zeuge konnte den Mann, welcher einen Schraubendreher in der Hand hielt, dabei beobachten und sprach diesen an. Der Tatverdächtige flüchtete von der Örtlichkeit und der Zeuge rief die Polizei. Diese konnte den 29-Jährigen in der Nähe des Mehrfamilienhauses antreffen und festnehmen. Er wurde für weitere polizeiliche Maßnahmen auf eine Wache gebracht. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Am Samstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:40 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Haus an der Carl-Spitzweg-Straße in Rommerskirchen. Eine unbekannte Person versuchte über einen Blumenkübel auf den Balkon zu gelangen. Es blieb bei einem Versuch.

Ebenso in Rommerskirchen brachen Tatverdächtige die Eingangstür eines Hauses an der Venloer Straße auf. Die Tatzeit kann auf Samstag, zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr eingegrenzt werden. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Neuss kam es am Samstag zu einem versuchten Wohnungseinbruch an der Frankenstraße in Neuss. In der Zeit von 13:00 Uhr bis 23:15 Uhr beschädigten Unbekannte die Terassentür der Wohnung. Eine Zeugin gab an, gegen 21:00 Uhr, ein lautes Geräusch vernommen zu haben. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

In Grevenbroich kam es am Samstag in der Zeit von 01:00 Uhr bis 09:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Lindenstraße. Unbekannte hebelten die Wohnungstür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Es wurde Bargeld entwendet.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Unter dem Motto "Riegel vor! Sicher ist sicherer.", rät die Polizei:

- Lassen Sie sich von unseren Experten kostenlos zum Einbruchschutz beraten!

- Seien Sie in Ihrer Nachbarschaft aufmerksam!

- Wählen Sie im Verdachtsfall 110!

Empfehlungen, wie Sie sich und Ihr Eigentum wirkungsvoll schützen können, und eine individuelle Beratung erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 02131 300-0. Unsere Experten vereinbaren gerne einen Termin mit Ihnen. Sie beraten kostenlos und herstellerneutral über Sicherungsmaßnahmen, die aus Sicht der Polizei für Ihr Haus oder Ihre Wohnung sinnvoll und empfehlenswert sind.

