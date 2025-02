Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tankstelle in Norf überfallen

Neuss (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend (07.02.) eine Tankstelle an der Straße An der Norf überfallen und Beute gemacht.

Nach ersten Erkenntnissen betraten männliche Personen gegen 20:00 Uhr die Tankstelle. Einer dieser ging direkt auf die Verkaufstheke zu und forderte unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe von Bargeld. Ihm wurde die Beute in Höhe eines niedrigen zweistelligen Betrages ausgehändigt. Im Anschluss flüchteten die Personen zu Fuß in Richtung Am Derikumer Hof.

Die beiden Personen werden als männlich, etwa 18 bis 20 Jahre alt, mit dunklen Augen, bekleidet mit Sturmhaube und dunklem Kapuzenpullover beschrieben. Einer der beiden sei von schmaler Statur, einer von kräftigerer Statur gewesen.

Eine sofort eingeleitete Fahndung, auch unter Hinzuziehung eines Diensthundes, verlief bislang erfolglos.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Personen die Hinweise zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich unter der 02131 3000 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell