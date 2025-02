POL-NE: Rauchmelder löst aus - Anwohnerin informiert Polizei und Feuerwehr

Rhein-Kreis Neuss (ots) - Am Dienstag (11.02.) werden in der Zeit von 06:30 bis 07:15 Uhr Wartungsarbeiten an der Telefonanlage der Polizei im Rhein-Kreis Neuss durchgeführt. In diesem Zeitraum werden alle Liegenschaften unserer Behörde nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sein. Der Polizeinotruf 110 ist davon nicht betroffen. Unsere Bitte an die Bürgerinnen und ...

