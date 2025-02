Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach körperlichem Angriff - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Neuss (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

In einer Grünanlage in Neuss an der Deutschen Straße kam es in der Nacht zu Samstag (07.02./08.02.) gegen 00:45 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf ein 22-jähriger Mann zwei Männer im Alter von 22 und 21 Jahren mit einem Messer attackiert und schwer verletzt haben soll.

Die beiden verletzten Männer befinden sich in stationärer, medizinischer Behandlung. Lebensgefahr besteht nicht mehr.

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt bewertet.

Eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet.

Im Rahmen sofort eingeleiteter Ermittlungs- sowie Fahndungsmaßahmen konnte der Tatverdächtige am heutigen Tage festgenommen werden. Er wurde einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

