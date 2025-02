Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher scheitern an Sicherheitsglas

Neuss, Dormagen, Kaarst (ots)

Am Donnerstag (6.2.) hat die Sicherheitsverglasung eines Einfamilienhauses am Türkisweg in Kaarst offenbar einen Einbruch verhindert. Die Bewohnerin des Hauses hatte hier eine Beschädigung am Kellerfenster festgestellt, die nach aktuellem Stand der Ermittlungen von einem Stein herrühren dürften. Ins Gebäude gelangt sind die Unbekannten jedoch offenbar nicht. Der Tatzeitraum liegt vermutlich zwischen 8 Uhr und 11 Uhr am Donnerstagvormittag.

Am selben Tag sind bislang unbekannte Tatverdächtige am Weißenberger Weg in Neuss-Furth eingebrochen. Sie schlugen offenbar die Terrassentür ein und durchwühlten die Räume, wobei sie Bargeld und Schmuck entwendeten. Der Einbruch ereignete sich zwischen 8:30 Uhr und 19:20 Uhr.

Ebenfalls am Donnerstag kam es zu einer weiteren Tat im Dormagener Stadtteil Horrem. Hier drangen zwischen 15 Uhr und 20:20 Uhr Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Buchenstraße ein, indem sie eine Balkontür aufhebelten. Ob bei diesem Einbruch etwas gestohlen wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Erfolglos geblieben ist ein Tatverdächtiger am Donnerstag um 16:20 Uhr am Kaarster Arndtweg. Wie die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera zeigen, hat eine männliche Person zunächst an der Haustür geklingelt und, als keine Antwort kam, mit einem Hammer versucht, ein Fenster einzuschlagen. Da dies jedoch von innen abgeschlossen war, scheiterte der Einbruchsversuch, lediglich die Scheibe wurde beschädigt. Der Tatverdächtige war bekleidet mit einer grauen Winterjacke mit Fellkapuze, einer blauen Jeanshose, orangefarbenen Handschuhen und einer weißen Mütze. Er soll einen dunklen Bart gehabt haben. Geflohen ist er in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 14 der Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden.

Die gescheiterten Einbrüche verdeutlichen, wie wichtig es sein kann, Fenster und Türen beim Verlassen des Hauses abzuschließen und in den Einbruchsschutz zu investieren. Die Polizei hat deswegen ein Beratungsangebot eingerichtet, welches Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Häusern kostenlos in Anspruch nehmen können. Ein Termin kann ebenfalls unter der Nummer 02131 3000 vereinbart werden.

