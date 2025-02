Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebe stehlen Sattelzug - Wer kann Hinweise geben?

Korschenbroich (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag (05.02.), 15:30 Uhr, bis zum frühen Donnerstagmorgen (06.02.), 04:00 Uhr, haben Diebe einen Sattelzug an der Dieselstraße in Glehn entwendet. Hinweise auf die Täter und deren Fluchtrichtung liegen der Polizei bislang noch nicht vor.

Gestohlen wurde eine türkisfarbene Sattelzugmaschine des Herstellers Daimler-Benz, Modell 1846 LS/ 934.03, mit dem Kennzeichen NE-HS 4401 und ein dunkelblauer Sattelanhänger des Herstellers Schmitz Cargobull, Modell SCB S3B, mit dem Kennzeichen NE-HS 4567. Der Auflieger war zur Tatzeit mit etwa 25 Tonnen Altpapier beladen.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib des Sattelzugs geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Tipps zum Schutz vor Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

