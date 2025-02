Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Kollision mit abgestelltem Auto

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Haller Weg;

Unfallzeit: 07.02.2025, zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr;

Ein unbekannter Autofahrer ist am Freitag in Gescher gegen einen geparkten Wagen geprallt. Der dabei beschädigte weiße Opel hatte im Bereich einer Einrichtung an der Straße Haller Weg gestanden. Zu der Kollision kam es in der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 10.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise zum Verursacher an das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

