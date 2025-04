Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hakenkreuz auf Blitzer-Anhänger gesprüht: Polizei sucht Zeugen in Heinrich-Schütz-Allee

Kassel (ots)

Kassel-Süsterfeld/Helleböhn:

Bislang unbekannte Täter haben mutmaßlich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein in der Heinrich-Schütz-Allee in Kassel abgestelltes mobiles Geschwindigkeitsmessgerät, einen sogenannten Enforcement Trailer, mit Farbe besprüht, unter anderem mit einem Hakenkreuz. Die relativ frischen Graffitis in weißbläulicher Farbe auf der der Straße zugeneigten Seite des Blitzer-Anhängers sowie auf der Messeinrichtung selbst waren von Beamten des Polizeireviers Süd-West am Samstagmorgen gegen 8:30 Uhr auf einer Streifenfahrt entdeckt worden. Den durch die aufgesprühte Farbe entstandenen Schaden an dem Blitzer, der nicht mehr funktionierte, schätzen die Polizisten auf mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Sachbeschädigung und Störung öffentlicher Betriebe. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

