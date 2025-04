POL-KS: Mutmaßlicher Drogendealer nach Flucht vor Polizeistreife festgenommen: Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Kassel (ots) - Am heutigen Morgen gegen 01.30 Uhr kam es in Schwalmstadt-Treysa zu einem Brand in einem 3-stöckigen Mehrparteienhaus. Der Brand brach nach ersten Einschätzungen in einem Anbau aus. Die Feuerwehr konnte 24 Personen aus dem Objekt evakuieren. 4 männliche Personen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, konnten aber nach ersten Maßnahmen vor Ort wieder entlassen werden. Der durch den Brand entstandene ...

