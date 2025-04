Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Motorradfahrer kollidiert mit geparktem Jaguar und flüchtet: Zeugen in Kassel-Oberzwehren gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren

Am frühen Mittwochmorgen ist ein Motorradfahrer in Kassel-Oberzwehren mit einem geparkten Pkw kollidiert. Anschließend flüchtete er, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe in Kassel suchen nun nach Zeugen.

Als eine Anwohnerin in der Carlo-Mierendorff-Straße gegen 06:00 Uhr die Fenster zum Lüften öffnete, sah sie ein Motorrad neben einem schwarzen Jaguar XE, der nahe der Heinrich-Plett-Straße geparkt war, liegen. Der Fahrer war offensichtlich nach einem Zusammenstoß mit dem Pkw gestürzt und gerade dabei, das Kraftrad wieder aufzurichten. Anschließend begutachtete der Motorradfahrer kurz den Schaden an dem Jaguar, dann setzte er seinen Helm wieder auf und fuhr in Richtung Heinrich-Plett-Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann mit weißem Haar gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Motorradfahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

