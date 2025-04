Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Gegen Hauswand samt Regenrinne gefahren und geflüchtet: Ermittler fahnden nach rotem Kleinwagen und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Der unbekannte Fahrer eines roten Kleinwagens hat am Mittwochabend im Kasseler Stadtteil Wesertor einen Unfall verursacht und ist anschließend abgehauen. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Autofahrer gegen 21:15 Uhr beim Rechtsabbiegen von der Schützenstraße in die Martinstraße zu weit nach links geraten, woraufhin er über den Gehweg und ein vorübergehend aufgestelltes Umleitungsschild fuhr. Anschließend kollidierte der Kleinwagen mit der Wand samt Regenrinne eines Eckhauses. Ein Zeuge war durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam geworden und hatte gesehen, wie der mutmaßliche Verursacher aus dem roten Kleinwagen ausstieg und das umliegende Schild wieder aufstellte. Anschließend setzte sich der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung "Franzgraben" davon, ohne sich um den Schaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Es soll sich um einen ca. 30 Jahre alten Mann mit schmaler Statur, dunklerem Teint und kurzen dunklen Haaren gehandelt haben.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Wer den Ermittlern Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell