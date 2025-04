Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Drei mutmaßliche Drogendealer in Kassel festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte

Gleich drei mutmaßliche Drogendealer konnten im Laufe des gestrigen Mittwochs durch Beamte der Organisationseinheit City des Polizeipräsidiums Nordhessen und die Stadtpolizei Kassel festgenommen werden, einer von ihnen wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Insgesamt fast 150 Gramm Marihuana und zahlreiche verschreibungspflichtige Tabletten konnten dabei durch die Polizei sichergestellt werden.

Im Bereich des Lutherparks wurde am Mittwochnachmittag ein 24 Jahre alter Mann durch eine Zivilstreife der OE City dabei beobachtet, wie er mutmaßlich Betäubungsmittel und Medikamente an einen anderen Mann verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Personen bestätigte sich der Verdacht der Beamten, als sie bei dem 24-Jährigen neben Bargeld und einem Messer auch entsprechende Utensilien für den Drogenkonsum feststellten, und bei seinem 20 Jahre alten Käufer zahlreiche verschreibungspflichtige Tabletten. Der 20-Jährige konnte das Polizeirevier nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen, selbstverständlich ohne die zuvor illegal erworbenen Arzneimittel, welche durch die Polizei sichergestellt wurden. Der 24-jährige, somalische Tatverdächtige hingegen wird im Laufe des heutigen Donnerstags dem Haftrichter vorgeführt, da er über keinen festen Wohnsitz verfügt.

Fast zeitgleich konnte in der Unteren Königsstraße ein 28-jähriger Mann aus Afghanistan mit Wohnsitz in Kassel festgenommen werden, der im Verdacht steht, illegal mit Cannabis Handel zu treiben. Er wurde ebenfalls durch Ermittler der OE City einer Kontrolle unterzogen und war darüber laut den Beamten offenbar so überrascht, dass er ihnen umgehend zehn Beutel Marihuana mit einem Gesamtgewicht von fast 100 Gramm aushändigte. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringen Mengen eingeleitet. Nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen, konnte der 28-Jährige das Polizeirevier wieder verlassen.

Wegen einer Ruhestörung in der Straße "Oberste Gasse" wurde eine Streife der Stadtpolizei am Mittwochabend schließlich noch auf einen 21-jährigen, afghanischen Staatsangehörigen, der in einer Gemeinschaftsunterkunft im Landkreis Kassel wohnhaft ist, aufmerksam. Dieser hielt sich zusammen mit anderen Personen im Bereich eines Mehrfamilienhauses auf, wobei die Gruppe offenbar so laut war, dass sich ein Anwohner beschwerte. Als die Stadtpolizei eintraf, kam der 21-Jährige gerade von einem Gebüsch zurück. Da er sich sehr verdächtig verhielt, schauten die Stadtpolizisten in dem Gebüsch nach und fanden dort schließlich einen Beutel mit etwa 45 Gramm Marihuana sowie eine Gasdruckpistole. Für die weiteren Maßnahmen wurde der Tatverdächtige durch eine Polizeistreife auf das Revier Kassel-Mitte verbracht. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Drogenhandels und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

