POL-KS: Folgemeldung: Vermisster 41-Jähriger ist wieder da

Kassel (ots) - Hofgeismar (Landkreis Kassel) Gleich drei Mal haben unbekannte Einbrecher am vergangenen Osterwochenende versucht, sich Zutritt zu Gewerberäumen in Hofgeismar zu verschaffen. In allen drei Fällen scheiterten die Täter, verursachten dabei jedoch einen Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Taten. Alle drei ...

mehr