POL-KS: Geschwindigkeitskontrollen an Schulen nach den Ferien: In Kaufungen und Vellmar wenige, in Baunatal jeder Zehnte zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Kaufungen, Vellmar und Baunatal (Landkreis Kassel):

Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar hat das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Dienstag zum Schulbeginn nach den Osterferien Geschwindigkeitskontrollen an Schulen in Kaufungen, Vellmar und Baunatal durchgeführt. Zum Schutz der Schüler überprüften sie in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer an der Grundschule Oberkaufungen, der Grundschule Obervellmar und der Erich Kästner Schule in Baunatal. Insgesamt fuhren 3.183 Fahrzeuge durch die drei Messstellen, wobei es 84-mal blitzte. Dies entspricht einer erfreulich niedrigen Überschreitungsquote von 2,6 Prozent. Dabei waren in Kaufungen und Vellmar wenige Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, während in Baunatal jeder Zehnte mit zu hohem Tempo fuhr. Zwei Fahrer, die in Vellmar und in Baunatal mit 54 Stundenkilometern statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurden, müssen sich nun auf ein Bußgeld von 70 Euro einstellen.

