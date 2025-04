POL-KS: Gemeinde Vöhl: Pkw fährt in Edersee

Kassel (ots) - Vellmar (Landkreis Kassel): Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Vellmar eingebrochen. Über die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte ermittelt werden, dass der Einbrecher von 21:55 Uhr bis 22:30 Uhr agierte, indem er zunächst mit einem Stein die Terrassentür einwarf und ...

