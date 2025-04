Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einfamilienhaus in Vellmar von Einbrecher heimgesucht: Kripo erbittet Hinweise

Kassel (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Ein bislang unbekannter Täter ist am Dienstagabend in ein Einfamilienhaus in der Beethovenstraße in Vellmar eingebrochen. Über die Aufzeichnungen einer Überwachungskamera konnte ermittelt werden, dass der Einbrecher von 21:55 Uhr bis 22:30 Uhr agierte, indem er zunächst mit einem Stein die Terrassentür einwarf und anschließend in das Haus einstieg. Dort durchsuchte der Unbekannte sämtliche Räume nach Wertsachen, bevor er mit einem erbeuteten Laptop in unbekannte Richtung flüchtete. Anhand der Videoaufzeichnung liegt folgende Täterbeschreibung vor:

- Männlich, kurze dunkle wellige Haare, Vollbart mit Rahmenbart, trug eine dunkle Steppjacke, eine Jogginghose und Sneaker.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf den beschriebenen Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell