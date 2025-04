Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtlicher Einbruch in Bar: 20-Jähriger auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Noch auf frischer Tat festgenommen wurde in der vergangenen Nacht ein 20-jähriger Mann bei einem Einbruch in eine Bar in der Bremer Straße in Kassel. Mehrere Anwohner waren durch die ausgelöste Alarmanlage auf den Einbruch in die Gaststätte aufmerksam geworden und hatten sich gegen 4:30 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei gemeldet. Bei Eintreffen der ersten hinzugeeilten Streife des Polizeireviers Nord hatten Passanten den Täter bereits dingfest gemacht, bevor er flüchten konnte. Nachdem für den 20 Jahre alten Tatverdächtigen aus Fritzlar die Handschellen geklickt hatten, brachten ihn die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle. Wie die Tatortaufnahme des Kriminaldauerdienstes ergab, hatte der Einbrecher mit einer Eisenstange gewaltsam ein Fenster aufgebrochen und war anschließend in die Bar eingestiegen. Dabei hatte er die Alarmanlage der Gaststätte ausgelöst, die neben den Anwohnern auch die Passanten und den Betreiber der Bar auf den Plan rief. Ob der Tatverdächtige sich noch für einen weiteren in der Nacht stattgefundenen Einbruch in eine Gaststätte in der Müllerstraße verantworten muss, wird bei den weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen geprüft.

