Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Diebstähle von GPS-Geräten von landwirtschaftlichen Zugmaschinen in Grebenstein: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Grebenstein (Landkreis Kassel):

Gleich an drei Traktoren schlugen bislang unbekannte Diebe in der Nacht von Montag auf den gestrigen Dienstag in Grebenstein zu und entwendeten die GPS-Geräte. In der Straße "Schlüchter Graben" drangen die Täter in eine Scheune ein und entwendeten eine GPS-Antenne samt Monitor im Gesamtwert von ca. 10.000 Euro aus einem abgestellten Schlepper. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Bei der zweiten Tat, die sich unweit entfernt auf einem Hof in der Straße "Niederhaldessen" ereignete, wurden im Laufe der gleichen Nacht an zwei landwirtschaftlichen Zugmaschinen die GPS-Geräte abmontiert und gestohlen. Auch in diesem Fall beläuft sich der Wert der erbeuteten Elektronik auf insgesamt rund 10.000 Euro.

Die Ermittler der Polizeistation Hofgeismar suchen Zeugen, die im Bereich der beiden Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise werden unter Tel. 05671-99280 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell