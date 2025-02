Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter "rempelt" Frau an; Säugling leicht verletzt -POLIZEI hat neue Erkenntnisse:

Kusel (ots)

Die Polizeiinspektion Kusel wurde am Samstagvormittag durch einen Beitrag in den sozialen Medien auf einen möglicherweise strafrechtlich relevanten Sachverhalt aufmerksam, der sich am Vortag am Kuseler Bahnhof zugetragen haben soll (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117679/5976627). Aufgrund von Ermittlungen und einem Zeugenhinweis konnte der Vorfall aufgeklärt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Unglücksfall, indem keine Dritte Person involviert war.

