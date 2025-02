Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannter "rempelt" Frau an - Säugling leicht verletzt

Kusel (ots)

Die Polizeiinspektion Kusel wurde am Samstagvormittag durch einen Beitrag in den sozialen Medien auf einen möglicherweise strafrechtlich relevanten Sachverhalt aufmerksam, der sich am Vortag am Kuseler Bahnhof zugetragen haben soll. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nach derzeitigem Stand soll sich eine 30-jährige Mutter mit ihrem 8 Monate alten Säugling am 21. Februar gegen halb 11 Uhr am Bahnhof in Kusel aufgehalten haben. Die 30-jährige wurde durch eine unbekannte männliche Person angerempelt, wodurch sie in der Folge ihr Gleichgewicht verlor und gegen ihren Kinderwagen stieß. Dieser sei anschließend umgekippt und der darin befindliche Säugling erlitt durch den Sturz Schürfwunden im Gesicht. Ob der unbekannte Mann vorsätzlich oder fahrlässig handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Kusel sucht Zeugen des Vorfalls. Hinweise werden unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de entgegengenommen. |pikus

