POL-PDKL: Diebstahl im Baustellenbereich

Kusel (Kreis Kusel) (ots) - Lkw weicht Reh aus. Im Berufsverkehr am Dienstag Morgen wich ein Lkw-Fahrer auf der B 420 einem Reh aus. Der Brummi prallte rechts gegen die Leitplanke und landete schließlich im Hang links der Fahrbahn. Vorsorglich nahm sich der Rettungsdienst des Fahrers an. Die Feuerwehr erschien unterstützend am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 420 kurzzeitig gesperrt werden. ...

