POL-PDKL: Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Höringen (Donnersbergkreis) (ots) - Gegen 21.15 Uhr gerieten am Sonntagabend in Höringen drei Mülltonnen in Brand. Durch das Feuer entstanden Schäden an einem Carport und einer Garage. Das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das nahestehende Wohnanwesen. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei aktuell auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Eine eindeutige Brandursache konnte nicht ermittelt werden. /DSI ...

mehr