POL-PDKL: Verdacht einer Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Nach Zeugenangaben befuhr am Donnerstag, den 20.02.2025 gegen 14:45 Uhr ein PKW in die gefährdender Weise die L 386 zwischen Bastenhaus und Marienthal. Nach Informationen der Polizei Rockenhausen soll das Fahrzeug mehrfach die Fahrbahnmitte überfahren haben. Hierdurch mussten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge Ausweichen um einen Unfall zu vermeiden. Die Polizei Rockenhausen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Nötigung und Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen und sucht nun nach Zeugen und insbesondere nach den Verkerhsteilnehmenden, die durch die Fahrt gefährdete wurden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Rockenhausen 0631 369 14699 oder Email pirockenhausen@polizei.rlp.de /DSI

