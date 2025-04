Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Behördenübergreifende Kontrolle des Schwerverkehrs an der Autobahn 7 bei Kassel: Elf Fahrzeuge mussten stehenbleiben

Kassel (ots)

Autobahn 7 (Raststätte Kassel-Ost): Behördenübergreifende Kontrollen des Schwerverkehrs auf der Autobahn 7 bei Kassel führten am gestrigen Dienstag Beamte der Direktion Verkehrssicherheit / Sonderdienste des Polizeipräsidiums Nordhessen durch. Es nahmen Beamte anderer hessischer Polizeipräsidien, der Wasserschutzpolizei Hamburg, der niedersächsischen Polizei aus Göttingen, Hildesheim und Braunschweig sowie des Bundesamtes für Logistik und Mobilität (BALM) und des Zolls teil. Zudem begleiteten Bedienstete vom Abfall- und Arbeitsschutzdezernat des Regierungspräsidiums Kassel, von der Gefahrgutüberwachung des Landkreis Kassel, vom Ordnungsamt der Stadt Kassel und drei externe Sachverständige für Gefahrgut die Kontrollen. Hervorragende technische und logistische Unterstützung erhielt man dankenswerterweise zudem durch das Technische Hilfswerk. 131 Fahrzeuge, davon 50 mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 12 Tonnen, aus 17 verschiedenen Ländern überprüften die Kontrollkräfte gestern zwischen 9 und 16 Uhr auf der Raststätte Kassel-Ost. Elf von diesen mussten vorübergehend oder endgültig stehenbleiben. Rund 60 Verstöße gegen Verkehrsvorschriften wurden insgesamt festgestellt. Hinzukommen werden noch zollrechtliche Verstöße, die sich aus Nachermittlungen ergeben.

Bei dem Großteil der Verstöße, 31 an der Zahl, handelte es sich um Verstöße gegen fahrpersonalrechtliche Vorschriften, beispielsweise Lenk- und Ruhezeiten. In 16 Fällen wurden Verstöße gegen Gefahrgut- und Abfallrecht angezeigt. Darüber hinaus stellten die Beamten zwei unter Cannabiseinfluss stehende Fahrer sowie verschiedene Geschwindigkeits-, Überhol-, Ladungs- und Versicherungsverstöße fest. Neun Fahrern wurde wegen Mängeln am Fahrzeug zunächst die Weiterfahrt untersagt. Sie konnten erst nach der Behebung der festgestellten Mängel, bspw. nach einem Reifenwechsel oder einer Umladung, weiterfahren. Zwei Fahrzeuge mussten letztlich dauerhaft stehenbleiben: In einem Fall wurde bei einem Kastenwagen ein höheres Leergewicht (3.580 kg) als das zulässige Gesamtgewicht (3.500 kg) festgestellt und die Kennzeichen daraufhin vor Ort entstempelt, im anderen Fall bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr.

Aufgrund der Teilnahme der verschiedenen Behörden und Fachbereiche an dieser Kontrolle konnten fachspezifische Verstöße genau erkannt, dokumentiert und angezeigt werden. Zur Steigerung der Verkehrssicherheit wird die nordhessische Polizei weiterhin solche Kontrollen, die sich als gewinnbringend erwiesen haben, durchführen.

