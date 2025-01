POL-BO: Unfall in Langendreer: Polizei sucht beteiligten Fußgänger

Bochum (ots) - Nach einem Einbruchsdiebstahl am Donnerstagvormittag, 30. Januar, in Bochum-Hamme sucht die Polizei nach zwei Tatverdächtigen und bittet um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich zwei unbekannte Männer im Zeitraum zwischen 9.30 Uhr und 11 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Josephstraße, nähe Emscherstraße. Nachdem sie die Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht hatten, ...

